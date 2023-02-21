Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Şubat 2023'de gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli gözaltına alındı, 294 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 3 bin 308 araçtan 94 sürücü ile 359 plakaya ceza kesti, 8 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda, 1 tabanca, 4 kesici alet, 10 bin 200 makaron, 12 sentetik ecza ve 11 gram metamfatemin ele geçirildi.



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