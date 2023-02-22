Erzincan Belediye Başkanı Aksun, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip kentte tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti.



Belediye Başkanı Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören depremzedelerle bir araya geldi.



İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Başhekim Prof.Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile afette yaralanan ya da hastalananların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Aksun, depremzedelere acil şifalar diledi.



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