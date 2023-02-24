Tedaviye alınan depremzede aileler enkazdan kurtarılışlarını anlattı

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan aileler, enkazdan çocuklarıyla nasıl kurtarıldıklarını anlattı.

Kentte tedavi gören ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Hatun Güleç, AA muhabirine, ilk deprem sonrası oğlunun bürosuna gittiklerini ve ikinci depreme burada yakalandıklarını söyledi.

İkinci depremde enkaz altında kaldıklarını ifade eden Güleç, şöyle konuştu:

"Oğlumla namaza durduk ve aceleyle 'anne' diyerek dışarı çıktı. Ben bir an daha durdum, hemen kalkmadım. Daha sonra 5-6 adım attım ve birden şiddetle sallandık. Artık ayakta duramıyordum ve nereye düştüğümü o anda hiç bilemedim. Ayağımın yarısı dışarda, yarısı içerde kaldı. Kızlarımdan biri abdest almaya gitmişti. Oğlumla bir arkadaşı çabaladı, ayağımın altındaki yıkıkları kaldırdılar ve çıkabildim. Tekrar kızımı çıkarmaya çabaladılar, çok şükür kızım da çıktı."

- "Kızım masayla koltuklar arasındaki boşlukta kalmış"

Güleç'in eşi 78 yaşındaki Durdu Güleç de ikinci depremde eşinin vücudunun yarısının, kızının iste tamamen enkaz altında kaldığını belirtti.

Eşini kendi imkanlarıyla çıkardıklarını dile getiren Güleç, "Çocuğumun kurtulma şekli ise içeride masa vardı, masayla koltuklar arasındaki boşlukta kalmış ve beton üzerine çökmüş. İçeriden vurarak sağ olduğunu anlatmaya çalıştı. Daha sonra oğlum ve arkadaşı traktörle içerideki bazı malzemeleri çekince kızım 'Ben sizi görüyorum' dedi. Daha sonra boşlukları halatla çekerek insanın geçebileceği bir yer açtılar ve kızımı oradan çıkardılar." dedi.

Depreme Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yakalanan 33 yaşındaki hemşire Merve Yurtbekler de iki kızıyla enkaz altında kaldığını ifade etti.

Eşinin gelip kendisini kurtardığını söyleyen Yurtbekler, "Onlar kurtardıktan sonra bir süre Adana'da kalmışım, daha sonra buraya gelmişim. Burada tedavi devam etmiş. Enkazda yaklaşık 7 saat falan kalmışım. Bir kızımı başkaları bulmuş, diğer kızıma da sonra ulaştık. Evimizi iki yıllıktı ama yıkıldı." diye konuştu.

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