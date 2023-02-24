Erzincan'da mühendis ve mimarlar, depreme karşı riskli yapıları ortaya çıkaracak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Valilik tarafından mühendis ve mimarlardan oluşturulan komisyon, tüm binaları depreme karşı inceleyip riskli yapıları ortaya çıkaracak.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta ülkeyi yasa boğan deprem felaketlerinden sonra, vatandaşların yaşadıkları konut, iş yerleri ile okulların deprem dayanıklılığı noktasında durumlarının yeniden gözden geçirilmesinin hem devletin hem de vatandaşların ortak kanaati olduğu belirtildi.



Bu kapsamda, Valiliğin 14 Şubat 2023 tarihli ve 20530 sayılı yazısı gereği "Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu" kurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde mühendis ve mimar olarak görevli 21 personelden oluşturulmuştur. Komisyonumuzca ilimiz sınırları içindeki yapıların durumu hızlı şekilde gözden geçirilerek, risk teşkil edebilecek yapılar ortaya çıkarılacak ve bu amaçla tüm binalarımız bilimsel metotlara göre değerlendirilecektir."

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