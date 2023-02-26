Erzincan'dan 100 polis deprem bölgesi Gaziantep'e gönderildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'dan 100 polis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Gaziantep'e uğurlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak üzere bölgeye ekiplerin gönderildiği, bunlara ek olarak Gaziantep'e 100 kişinin daha görevlendirildiği ifade edildi.

Devlet ve milletin afetten etkilenen vatandaşlara yardımda bulunmak için seferber olunduğu ifade edilen açıklamada, emniyet teşkilatının da asayiş hizmetleri ve yaraların sarılması için afet bölgesinde teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce yapılan görevlendirmelere ek olarak il emniyet müdürlüğümüzce, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilmek üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine 100 personelimiz takviye kuvvet olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Görev yerine gidecek polisler, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, müdür yardımcıları ve polisler ile görevlendirilen personelin ailelerince uğurlandı.

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