Erzincan'da iş yerlerinden telefon ve araç anahtarı çalan zanlı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iş yerlerinden telefon ve araç anahtarı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, kentte iki mahalledeki telefon satışı, teknik servis, emlak ve oto kiralama alanında faaliyet gösteren iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu ile kiralık araçların anahtarlarının çalındığını tespit etti.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli H.H.Ö, 26 cep telefonu, 12 otomobil anahtarı ve 1 kurusıkı tabanca ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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