Erzincan'da gönüllü gençler kıyafetlerle depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincanlı gönüllü gençler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen afetzede çocukların yüzünü yeni kıyafetlerle güldürüyor.

Kentte faaliyet gösteren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, depremlerden etkilenen illerden Erzincan'a gelen depremzede çocukların yaralarını sarmak için gayret gösteriyor.

Gönüllü gençler, depremzede çocukları bir giyim mağazasına götürüp, ihtiyaç duyduğu kıyafet ve ayakkabı alarak yüzlerini güldürüyor.

Derneğin üyelerinden Firdevs Güç Hafo, AA muhabirine, farklı illerden gelen depremzedeleri KYK yurtlarının yanı sıra Erzincan halkı olarak evlerde misafir ettiklerini söyledi.

Onlara ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Hafo, "Evleri yıkılan depremzedelerimiz var. Kıyafetinden çamaşırına kadar birçok malzemesini alamayan insanlarımız var. Biz burada Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz inşallah." dedi.

- "Depremi yaşadıkları için ne duruma düştüğümüzü çok iyi biliyorlar"

Ailesiyle Malatya'dan gelen Burcu Doğan, Erzincan halkının çok yardımsever olduğunu vurguladı.

Depremlerden dolayı Erzincan'a sığındıklarını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Erzincan'daki dostlarımız bizlere çok çok yardımcı oldular. Her şeyimizi tamamladılar. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Hiç bu kadarını beklemiyorduk, fazla fazla yaptılar. Gerçekten hepsi merhametli insanlarmış. Önceden depremi yaşadıkları için ne duruma düştüğümüzü çok iyi biliyorlar. O yüzden de hepsi bize elini uzattı. Her şey yıkıldığı için direk buraya geldik. Arabaya koyacak mazot bile bulamadık. O şekilde çıktık Elazığ'a, oradan da Erzincan’a geldik."

Kahramanmaraş'tan gelerek akrabalarının yanında kalan Muhammed Talha Turan da kendilerini mutlu eden büyüklerine teşekkür etti.

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