Erzincan'da karısını bıçakla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özen ile taraf avukatları katıldı.

Yargılama aşamasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyen cumhuriyet savcısı, sanık Özen'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Özen, işlediği cinayet nedeniyle pişman olmadığını ve verilecek cezaya razı olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özen'i "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

- Olay geçmişi

Erzincan'da, 12 Eylül 2022'de tartıştığı eşinin bıçak darbelerine maruz kalan ve ağır yaralanan Handan Ö, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından polis merkezinde giderek teslim olan Ahmet Ö, suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.





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