Erzincan'da şubat ayında 122 şüpheli ile 35 düzensiz göçmen yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şubat ayı içerisinde İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli ile 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şubat ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı, bunlardan 34'ü sınırdışı edildi.

Yapılan uygulama, arama ve yol kontrollerinde, 2 bin 264 paket kaçak sigara, 63 kilogram kaçak çay, 10 gram esrar ele geçirildi.

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