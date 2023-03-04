Erzincan'da polislerden depremzede çocuğa bisiklet sürprizi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Toplum Destekli Polisler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kente gelen 5 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polisler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay'dan ailesi ile Erzincan'daki yakınlarının yanına gelen 5 yaşındaki Metehan Karaman'ın bisiklet isteğine duyarsız kalmadı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un talimatı doğrultusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkomiser Büşra İnci Aslan ve Şube Müdürlüğü personeli, evine gittiği depremzede Karaman'a sürpriz yapıp bisiklet hediye etti.

Karaman ailesi ise gördükleri ilginin yanı sıra çocuklarının bisiklet isteğine duyarsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Kurt ve polis teşkilatına teşekkürlerini sundu.









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