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Erzincan'da öğrenciler yazdıkları kitaptan elde edilecek geliri depremzedelere gönderecek

AA

Erzincan'da öğrenciler yazdıkları kitaptan elde edilecek geliri depremzedelere gönderecek

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin, yaşadıklarını ve hayallerini yazmasıyla oluşturulan "Hayat Dolu Öyküler" adlı kitabından elde edilecek gelir depremzedelere gönderilecek.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentteki Demirkent TOKİ İlkokulu 3-A sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu, 23 öğrencisine yaşadığı ya da hayalini öykü şeklinde yazmasını istedi.

Öğrencilerin kısa sürede yazdığı yazılar "Hayat Dolu Öyküler" adlı kitapta toplandı. Daha sonra öğrenciler, geliri depremzedelere bağışlanacak kitaplar için kentteki bir alış veriş merkezinde tanıtım ve imza günü düzenledi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de etkinlik alanına gelerek öğrencilere sertifika verip başarı diledi.

Parmaksızoğlu, öğrencilerinden yaşadıkları, hayali ya da etkisinde kaldıkları olaylardan birer öykü yazmalarını istediğini söyledi.

Her bir öğrencinin içlerinden geldikleri gibi samimi duygularıyla öykü yazdığını dile getiren Parmaksızoğlu, "Yazılan öykülerden bir kitap oluşturduk. Buradan gelen gelirin tamamını inşallah deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.

Öğrencilerden Zümra Parmaksızoğlu ise sınıftaki herkesin öyküsünü yazdıktan sonra kitap haline getirildiğini, sattıkları kitapların parasını da depremzede çocuklara göndereceklerini belirtti.

Hümeyra Satıroğlu ve Nasmina Kütük de hayallerinin kitapta buluştuğunu belirterek, kitaplarının gelirini depremzede çocuklara gönderecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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