Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'un acı günü

ERZİNCAN (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un ağabeyi Savaş Koç, son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Koç, hastanede yaşamını yitirdi.
Erzincan Cami-i Kebir Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Koç'un cenazesi, Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.
Definin ardından Korgeneral Koç, taziyeleri kabul etti.
Cenazeye, Koç'un yakınlarının yanı sıra Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.