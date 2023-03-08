Erzincan'da cezaevinde tutuklu Nijerya uyruklu iki hükümlü Müslüman oldu

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Nijerya uyruklu iki hükümlünün Müslüman olduğu bildirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesinde bulunan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki yabancı uyruklu iki hükümlünün İslamiyet'i kabulü dolayısıyla ihtida töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Akgül ile İl Müftüsü Muharrem Gül konuşma yaptı.

İslam dinini kabul eden Nijerya uyruklu iki hükümlü, şahitler ve tercüman eşliğinde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Törende, tercüman eşliğinde İslam dininin güzellikleri ile Hazreti Peygamberin hayatından örnekler anlatıldı.

Müslüman olan hükümlülere İngilizce Kur'an-ı Kerim ile seccade hediye edildi.

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