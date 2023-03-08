Erzincan'da okulların kalorifer bakım onarımlarını meslek liseliler yapıyor

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ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, il genelinde okulların kombi ile kalorifer kazanı bakım, onarım ve tadilatını yapıyor.

Okulun Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme Bölümü öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında, il ve ilçelerdeki okulların kombi ve kalorifer kazanı bakımını yapıyor.

4 öğretmen, 3 teknisyen ile derslerinden arta kalan zamanda okullara giden 54 öğrenci, hem bilgilerini pekiştiriyor hem de aylık yaklaşık 3 bin lira harçlık kazanıyor.

Uygulamalara severek giden öğrenciler, hem okuldaki teorik bilgileri pratiğe dönüştürmekten hem de para kazanmaktan mutluluk duyuyor.

Ekip, bu eğitim-öğretim döneminde kentteki 102 okula giderek bakım gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, mesleki ve teknik eğitimin ülkelerin ekonomisi ve üretim için önemli olduğunu söyledi.

Bu anlamda Erzincan'da meslek lisesi öğrencilerine uygulama sahası, atölye imkanı sağlayarak onların işbaşı eğitimine katkı sağladıklarını dile getiren Gün, liselileri geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Öğrencilerin okulda teorik eğitiminin ardından sahada bunları pratiğe dönüştürdüğünü vurgulayan Gün, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın becerilerini arttırabilmek, yarın hayata atıldıkları zaman konuyla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilmeleri açısından çok önemli bir çalışma başlattık. İmzalamış olduğumuz protokol neticesinde ve sonrasında daha önce de yapılan ihalelerle farklı firmalar gelip bu çalışmaları yapıyorlardı fakat bu yıl gerçekten hem sahada hem okullarımızda hem de uygulama yapan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sayesinde önceki yıllara nazaran çok daha hızlı, güzel ve iyi neticeler alıyoruz."

Kentte bu yıl yapılacak bakım ve onarım işlerinden dolayı okulun döner sermaye işletmesine 652 bin lira aktarılacağını belirten Gün, bunun önemli bir katkı olduğunu söyledi.

- Öğrencilere aylık 3 bin lira harçlık

Gün, "Öğrencilerimiz ayda yaklaşık 3 bin liraya yakın döner sermayeden harçlık almaktadır. Özellikle mesleki teknik eğitimde ülkede son yıllardaki ciddi gelişim, öğrencilerimizi okullarımıza ve alanlara yönlendirmektedir." diye konuştu.

Okulun Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karabina ise ders saatleri dışında Erzincan'daki anaokulu, ilkokul ve ortaokulların doğal gazlı kazan ve kombilerin bakım ile onarımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birçok tamirat yaptıklarını anlatan Karabina, "Gerektiğinde arızalı olan parçaya onarım ya da değişim yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerden bize cep harçlığı veriliyor, bunlarla da aile ekonomimize katkı sağlıyoruz." dedi.

Hafta sonları ve tatillerde döner sermaye işletmesinde çalışan öğrencilerinden Kerem Bilgibir de "Ailemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Burada kombi ve kalorifer kazanlarının bakım ve onarım işini yapıyoruz. Ben bu işi severek yapıyorum ileride bu mesleğe devam ettireceğim." ifadesini kullandı.

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