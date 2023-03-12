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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depreme dikkati çekmek için Hatay'dan getirdiği enkaz parçalarını sergiledi

AA

Depreme dikkati çekmek için Hatay'dan getirdiği enkaz parçalarını sergiledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Hatay'dan getirdiği enkaz parçalarını sergileyerek depreme dikkati çekti.

Kavukçu, kentte Ordu Caddesi'ndeki Barış Manço Parkı'nda Hatay'da enkazdan topladığı kapı, pencere, küvet, tabak, bardak, halı, sandalye gibi objeleri getirerek oluşturduğu platformda sergiledi.

Prof. Dr. Kavukçu, çalışma hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesi derinden etkileyen bir felaketin meydana geldiğini, depremi yaşamış Erzincanlı birisi olarak bölgedeki olayı yansıtmak için enkazdan çeşitli objeler topladığını söyledi.

11 güzide ili etkileyen depremin bir sanatçı ve insan olarak kendisini de derinden etkilediğini vurgulayan Kavukçu, "Hatay'da enkazlardan topladığım birtakım objeleri taşıyabildiğim kadarıyla getirdim. Orası dışarıdan düşündüğümüz ekranlardan izlediğimiz ya da fotoğraflardan gördüğümüz kadar değil, orada inanılmaz bir derinlikte, acı üzüntü veren sarsıcı bir boyut var. O boyuta bizzat dokunmak istedim. Orada enkazlardan seçtiğim objelerle bunları bir sanat diline dönüştürmek, bir çağdaş dille onları halkımıza ulaştırmak, insanlara bu objeler üzerinden mesaj vermek hem de (depremi) hatırlatmak istedim." dedi.

Erzincan'da meydana gelen 1939 depremini büyüklerden dinlediğini, 1992 depremini ise bizzat yaşadığını ifade eden Kavukçu, "Hatay’dan Erzincan’a deprem yaşamış objeleri ve depremin yaşanmışlığının etkilerini insanımıza yeniden hatırlatmak istedik. Erzincan ve ülkemizin insanı tabii ki bu unutmuyor ama daha diri daha canlı tutup daha yeni planlar oluşturma bağlamında Erzincan'a taşımak istedik." diye konuştu.


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