Erzincan'da duvara çarpan cipteki 4 kişi yaralandı

Dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri Türkiye'de!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da cipin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.P'nin (25) kullandığı 24 AS 974 plakalı cip, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki duvara çarptı.

Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkartılan sürücü ile araçtaki N.P, A.P. ve F.P, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.