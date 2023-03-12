Doğu Anadolu'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

Erzincan'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren bir eser olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın vatana duyulan sevgi ve inancın abidesi olduğunu belirten Özbay, her mısrasının duygu dünyasına seslenen bir eser olduğunu ifade etti.

Özbay, İstiklal Marşı'nın zor zamanlarda millete umut ışığı olduğunu dile getirerek, "Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İstiklal Marşı gibi eşsiz bir eseri bize bırakan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Program çeşitli gösteriler, resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Programa AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çağrı Çırak, siyasi parti temsilcileri ile kurumların müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da da İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 102. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Gençlik Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Vali Vekili Şahin Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve vatandaşlar Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelesi'ni anlatan resim sergisini gezdi.

- Ağrı

Ağrı'da Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon filmi ve “Asımın Dilinde Bir Destan” isimli etkinlikle sona erdi.

Programa, Vali Vekili İbrahim Şenkon, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Kars

Kars'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleşen etkinlikte, Hasan Harakani Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan tiyatro gösterisi sundu.

İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.





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