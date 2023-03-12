Erzincan'da oluşturulan komisyonla riskli binalar tespit ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da oluşturulan komisyonla riskli binalar tespit ediliyor

AA

Erzincan'da oluşturulan komisyonla riskli binalar tespit ediliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, kent genelinde olası bir deprem öncesinde oluşturulan uzman komisyonla risk teşkil edebilecek yapıları ortaya çıkarmak için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Vali Makas, 13 Mart 1992'de kentte yaşanan depreminin yıl dönümünde yayınladığı mesajda hayatını kaybeden vatandaşları unutmadıklarını, Erzincan halkının en büyük acılarından biri olduğunu belirtti.

Kayıpları unutmadıklarını ifade eden Makas, "Yüzlerce hemşehrimizin yaşamını yitirdiği bu depremin yıl dönümünde hüznü ve acıyı kalplerimizde hissediyoruz. Bu vesile ile ilimizde ve ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Makas, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha deprem gerçeğiyle karşılaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"11 ilimizi etkileyen deprem felaketiyle maalesef bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştik. Deprem bölgeleri haritasına göre ülkemiz topraklarının büyük bir bölümü 1. ve 2. derece deprem bölgesi üzerinde yer almaktadır. Bundan ötürü depreme hazırlıklı olmanın, depreme dirençli binalar inşa etmenin ne kadar hayati önem taşıdığını bilmek zorundayız. Deprem öldürmez, binalar öldürür. Bu gerçeği aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız."

Kentte olası bir depreme karşı çalışma yürüttüklerini anlatan Makas, şunları kaydetti:

"Bizler depremin her an olabileceği ihtimalini göz ardı etmeden şehrimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimiz sınırları içindeki yapıların durumunu gözden geçirmek ve risk teşkil edebilecek yapıları ortaya çıkarmak için 'Erzincan Yapı Stoğu Değerlendirme Komisyonu' kurulmuştur. Bu alanda uzman kişilerden oluşturulan komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Depreme dayanıklı bir yapılaşma bırakmak, kamu ve özel sektörle yapılacak yapıların temelden çatısına kadar kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak öncelikli görevimizdir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve ...
Erzincan'da duvara çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da duvara çarpan cipteki 4 kişi yaralandı
Depreme dikkati çekmek için Hatay'dan getirdiği enkaz parçalarını sergiledi
YEREL HABERLER Depreme dikkati çekmek için Hatay'dan getirdiği enkaz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.