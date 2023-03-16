Erzincan'dan deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'ya, 21 bin 600 kilogram süt yemi, 850 koli yumurta ve 680 kilogram Erzincan tulum peyniri gönderildi.

13 Mart 1992'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin acısını unutamayan Erzincanlılar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişimleriyle kentteki üretici ve bayilerden temin edilen ürünler deprem bölgesine gönderiliyor.

Erzincan Valiliği koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kentteki üreticiler, Malatya'daki yetiştiricilere ulaştırılmak üzere 21 bin 600 kilogram süt yemi, 850 koli yumurta ve 680 kilogram Erzincan tulum peynirini yetkililere teslim etti.

Hazırlanan yem ve gıda malzemeleri Malatya'daki afetzedelere götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.