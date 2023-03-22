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Erzincanlı 102 yaşındaki Veli dededen "zararlı alışkanlıklardan uzak durun" tavsiyesi

AA

ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da yaşayan 102 yaşındaki Veli Erken, gençlere doğal ürünlerle beslenmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını önerdi.

Erzincanlı 102 yaşındaki Veli dededen "zararlı alışkanlıklardan uzak durun" tavsiyesi

ERZİNCAN (AA) - ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da yaşayan 102 yaşındaki Veli Erken, gençlere doğal ürünlerle beslenmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını önerdi.

Merkeze bağlı Aydoğdu köyünde yaşayan, ilk eşini yıllar önce kaybeden ve ikinci evliliğini yapan Veli Erken'in 15 çocuk ve 40 torun ile 15 torununun torunu bulunuyor.

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen, yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremde 3 kardeşini kaybeden Erken'in, farklı tarihlerde de 24 çocuğundan 9'u yaşamını yitirdi.

Kentte uzun yıllar tarım ve hayvancılık yapan, ürettikleri süt, yoğurt, tereyağı ve tahıl ürünleriyle beslenen Erken, ikinci eşiyle yaşamını sürdürüyor.

En büyük çocuğu 70, en küçük çocuğu 28 yaşında olan Veli Erken, AA muhabirine, geçmişteki imkansızlıklar nedeniyle nüfusa geç kaydettirildiğini, resmi kayıtlarda 102 gözükse de yaşının aslında daha büyük olduğunu belirtti.

Erken, kentteki 1939 depreminde 3 kardeşini kaybettiğini, kendisinin de o dönem Sivas'ta olduğunu ifade ederek, "Burada (Erzincan) olsaydım o zaman ben de hayatımı kaybetmiştim. Babamın hayvanları çoktu, yalın ayak gidiyorduk ya da çarık giyiyorduk ama çarık dayanmıyordu, hemen yırtılıyordu. Ben de dayanamadım kaçtım. Köyden kaçıp gittikten sonra deprem oldu, ben depremden kurtuldum." dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Sivas'ta gördüğünü anlatan Erken, "Sanayide çalıştığım atölyeye teftişe gelmişti, orada Atatürk'ü görmüştüm." dedi.

Uzun yaşamına ilişkin bilgiler veren Erken, şöyle devam etti:

"Bu kadar yaşamak Allah'ın vergisidir. Yeme içme önemli, fazla bir lokma yemiyorum. Bana ne yarıyorsa onları yiyorum. Fazla bir lokma asla yutamam, yutmam. Bünyeme faydalı ne varsa onu yerim. Gençlere sesleniyorum, doğal yiyin, sağlıklı uzun yaşayın. Sigaradan, alkolden uzak durun. Ben hayatım boyunca sigara ve alkol kullanmadım."

- "Babam torunlarının torununu da gördü"

Oğlu Hüsnü Mübarek Erken ise babasını çocuklarıyla ziyaret edip ihtiyaçlarını aksatmadan giderdiklerini belirterek, "Annem de sağ olsun babamla ilgileniyor, yiyeceklerini hazırlıyor çünkü babam yaşı gereği kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Annem 58 yaşında, onun yanından ayrılmıyor. Babamın 24 çocuğundan 15'i hayatta, diğerleri vefat etti. 40 tane torunu var ve babam torunlarının torununu da gördü." ifadelerini kullandı.

Veli dedenin 8 yaşındaki torunu Günay Erken de "Tatil günlerinde dedemin yanına geliyorum. Dedemle yürüyüş yapıyoruz, sonra eve gelince de oyunlar oynuyoruz. Bana eskileri anlatıyor, sonra evimize gidiyorum." dedi.

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