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"Ergenekon" davasının istihbaratçı polis müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis cezası

AA

Erzincan'daki "Ergenekon" davasının istihbaratçı eski polis müdürü Mehmet Fecri Yıldız, FETÖ/PDY üyesi olmak, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve bilişim sistemlerindeki verileri bozma ile yok etmek suçlarından 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Ergenekon" davasının istihbaratçı polis müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki "Ergenekon" davasının istihbaratçı eski polis müdürü Mehmet Fecri Yıldız, FETÖ/PDY üyesi olmak, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve bilişim sistemlerindeki verileri bozma ile yok etmek suçlarından 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon şube müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile avukatı duruşmaya Sincan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar K.G, A.G, A.D ve İ.B. ile aralarında eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile esik Erzincan Jandarma Komutanı Recep Gençoğlu'nun da bulunduğu 12 mağdur katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Yıldız, tarafına isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mütalaaya katılmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirten sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Fecri Yıldız'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan 6 yıl 8 ay, "iftira"dan 3 yıl 4 ay ve "bilişim sistemlerindeki verileri bozma ve yok etmek"ten 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 21 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum etti.

Sanıklardan K.G. ve İ.B'yi "yalan tanıklık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından ayrı ayrı 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandıran heyet, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan ise beraat kararı verdi.

Sanık A.G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 ay, "yalan tanıklık"tan 2 yıl 2 ay 20 gün ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 6 yıl 8 ay olmak üzere 16 yıl 4 ay 20 gün hapse mahkum eden heyet, firari sanık A.D'ye ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 6 yıl 3 ay, "iftira" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, hükümle birlikte sanık Mehmet Fecri Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucu 2009'da dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile dönemin 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında yalancı tanıklık yaptığı, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve bilişim sistemlerindeki verileri bozma ile yok etmek suçlarından Mehmet Fecri Yıldız ve diğer 5 sanık hakkında dava açılmıştı.

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