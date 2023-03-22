Erzincan'da çocuklarda depremin izleri oyunlarla silinmeye çalışıyor

ERZİNCAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Erzincan'da aileleriyle misafir edilen depremzede çocuklara, psikososyal destek veriliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, aileleri ile KYK yurtları ve misafirhanelerde kalan depremzede çocukların afetin etkisinden kurtulmalarına destek sağlamak için oyun alanları oluşturuldu.
Çocuklar, İl Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan oyun ve eğlence alanında, resim, boyama yapıyor, zeka oyunları oynuyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Serdar Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak her daim depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını hep birlikte saracağız. Onlar da bizim ailemizin bir parçası." dedi.