İzmir'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Erzincan'da toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay çavuş Ömer Can Yıldıztaş (23), memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Terzibaba Camisi'ne getirilen Yıldıztaş'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.



Törene, Yıldıztaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Özbay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 Mart'ta, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü astsubay çavuş Ömer Can Yıldıztaş hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.