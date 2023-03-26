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Erzincan ve Ardahan'da, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırı kınandı

AA

Diyanet-Sen Erzincan ve Ardahan şubesi temsilcilikleri, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

Erzincan ve Ardahan'da, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırı kınandı

ERZİNCAN (AA) - Diyanet-Sen Erzincan ve Ardahan şubesi temsilcilikleri, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yapılanın insanlığa karşı suç olduğunu dile getiren Yıldız, "Bu yaşananlar İslam'a, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e, bayrağımıza karşı nefret eylemi ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu alçak saldırılara izin veren bütün ülkelerin yetkilileri derhal bu akıl tutulmasından dönmelidir." dedi.

Yıldız, İslam dininin merhamet dini olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Teröre destek verenler bilmelidir ki destekledikleri terör bir gün kendilerini de vuracaktır. Bizler Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e kimsenin hakaret etmesine izin vermeyiz. Müslümanlar olarak tahriklere gelmeden sağduyu ve aklı selim ile Avrupa'nın bu saldırgan, provokatif tavrına karış da dik durmalıyız."

- Ardahan

Diyanet-Sen Ardahan Şube Temsilcisi İbrahim Yıldız da yaşananların nefret eylemi olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu alçak saldırılara izin veren bütün ülkelerin yetkilileri derhal bu akıl tutulmasından dönmelidir. Danimarka hükümeti düşünce özgürlüğü bahanesi ile milyonlarca Müslümanın değerlerine, kutsal kitabına saygısızlık edilmesine şanlı Türk bayrağının yakılmasına izin veriyor. Müslümanlar olarak yapılan bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Teröre desteğin, kutsal değerlere saldırının bahanesi kesinlikle düşünce özgürlüğü olamaz. Avrupa bu köhnemiş zihniyetten derhal vazgeçmelidir."

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