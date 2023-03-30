Erzincan'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildiği aktarıldı.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk havanın şiddetini artırdığı ve yollarda buzlanmaların oluşabileceğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı ve 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

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