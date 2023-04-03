Erzincan'da yuttukları uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu zanlılar tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yuttukları uyuşturucuyla seyahat eden İran uyruklu 2 zanlı ile bağlantılı oldukları tespit edilen 1 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin yaptığı yol uygulamasında durdurulan İran plakalı otobüsteki İran uyruklu şüpheliler Khadijah S, Samira T. ile aynı araçta bağlantılı oldukları tespit edilen Allahniaz S, Raheleh Y'yi gözaltına aldı.

Hastanede şüphelilere yönelik yapılan iç beden muayenelerinde, Khadijah S'nin 31 parça halinde 252,52 gram, Samira T'nin ise 64 parça halinde 440,78 gram afyon sakızı yuttuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Khadijah S, Samira T. ve Raheleh Y. tutuklandı, Allahniaz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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