Türkiye Okul Sporları Gençler Badminton Şampiyonası Erzincan'da başladı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 30 takımdan 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Badminton Şampiyonası başladı.

Yıldırım Akbulut ve Merkez Spor Salonları'nda başlayan şampiyonaya 14 kız, 16 erkek takımlarından 150 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.

Mumcu, kentte badmintonda gelişim yaşandığını belirterek, "Badminton Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin hocalarımızın çabalarıyla badmintonda iyi bir noktaya geldik. Badminton bizim öncelikli branşlarımız arasında. İlimizde bulunan spor lisemiz de badminton ile tematik spor lisesi olarak onaylandı." diye konuştu.

Şampiyona 6 Nisan Perşembe günü yapılacak final maçları ile sona erecek.

Düzenlenen programa Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı ve kurum müdürleri katıldı.

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