Erzincan Valisi Makas AA'nın kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın kurulduğu günden bugüne ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürdüğünü belirten Makas, "Halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.