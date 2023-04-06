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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Okul Sporları Gençler Badminton Şampiyonası, Erzincan'da tamamlandı

AA

Türkiye Okul Sporları Gençler Badminton Şampiyonası, Erzincan'da tamamlandı

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Okul Sporları Gençler Badminton Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi.

Yıldırım Akbulut ve Merkez Spor Salonlarında yapılan organizasyona, 14 kız ve 16 erkek takımında 150 sporcu katıldı.

Erkeklerde Samsun Özel Final Akademi Anadolu Lisesi birinci, Bursa Özel Mesafe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Ankara Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, İstanbul 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda Erzincan Anadolu Lisesi birinci, Ankara Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Erzincan Spor Lisesi üçüncü, Kilis Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırayı aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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