İlkbaharda Erzincan'da yağan kar eğlenceye dönüştü

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ilkbaharda yüksek kesimlerde etkili olan karın ardından vatandaşlar, kar topu oynayıp naylonlarla kayarak keyifli zaman geçirdi.

Kentte etkili olan sağanak yükseklerde yerini kara bıraktı.

Kar sonrası birçok köy ilkbaharda beyaza büründü. Yüksek kesimlerde ve kırsalda kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye kadar ulaştı. Kent merkezine bağlı Koçyatağı köyünde vatandaşlar yağan karı eğlenceye çevirdi.

Vatandaşlar tepelere çıkarak kayak yaptı. Naylon poşet ve torba ile tepelerden kayan vatandaşlar, kartopu oynayarak eğlendi.

Köy sakinlerinden 72 yaşındaki Pamuk Çelebi, AA muhabirine, ilkbaharda yağan karın keyfini çıkartıp çocuklar gibi eğlendiklerini söyledi.

86 yaşındaki İsmail Çelebi de nisan ayında yağan karın şaşkınlık yarattığını belirtti.

Nisan ayında yeşillik ve çiçekler olması gerekirken aniden yağan karın şaşırttığını dile getiren Binali İlhan ise gençlerin kayak yaptığını kendilerinin de naylonlarla kayıp kar topu oynayarak güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

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