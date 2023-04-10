Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü Erzincan'da kutlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdür Vekili Yafez Urgancı, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, polis araçlarının Halitpaşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle sona erdi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıl dönümünü büyük bir onurla kutladıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı’nın anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerle halkın desteği ve sevgisini de yanına alarak görevini başarıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu belirten Kurt, "Gece gündüz demeden fedakar bir şekilde çalışarak başta terör, narkotik suçlar olmak üzere tüm suç alanlarında başarılı çalışmalara imza attınız. Trafik güvenliği, huzur ve asayişin temini, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzenini sağlayarak daha huzurlu, daha güvenli bir Erzincan için çalıştınız. Erzincan'ın huzuru bizim gururumuzdur." dedi.

Kurt, milletin kalbinde haklı bir yer edindiklerini belirterek, "Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden gelmeye devam edecek, suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle ilerleyecektir." diye konuştu.

Törenin ardından teşkilat mensupları ile fotoğraf çektiren Kurt, daha sonra Terzibaba Mezarlığı'nda bulunan polis ve garnizon şehitliğini ziyaret etti.





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