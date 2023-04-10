Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü Erzincan'da kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü Erzincan'da kutlandı

AA

Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü Erzincan'da kutlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdür Vekili Yafez Urgancı, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, polis araçlarının Halitpaşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle sona erdi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıl dönümünü büyük bir onurla kutladıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı’nın anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerle halkın desteği ve sevgisini de yanına alarak görevini başarıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu belirten Kurt, "Gece gündüz demeden fedakar bir şekilde çalışarak başta terör, narkotik suçlar olmak üzere tüm suç alanlarında başarılı çalışmalara imza attınız. Trafik güvenliği, huzur ve asayişin temini, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzenini sağlayarak daha huzurlu, daha güvenli bir Erzincan için çalıştınız. Erzincan'ın huzuru bizim gururumuzdur." dedi.

Kurt, milletin kalbinde haklı bir yer edindiklerini belirterek, "Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için her yerde olmayı ilke edinen teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz için her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden gelmeye devam edecek, suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle ilerleyecektir." diye konuştu.

Törenin ardından teşkilat mensupları ile fotoğraf çektiren Kurt, daha sonra Terzibaba Mezarlığı'nda bulunan polis ve garnizon şehitliğini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu ...
Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
İlkbaharda Erzincan'da yağan kar eğlenceye dönüştü
YEREL HABERLER İlkbaharda Erzincan'da yağan kar eğlenceye dönüştü
Erzincan'daki "herbaryum" yaklaşık 20 bin bitki örneğiyle araştırmacılara rehber oluyor
YEREL HABERLER Erzincan'daki "herbaryum" yaklaşık 20 bin bitki ...
Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi ...
Nisan karı etkili oldu
YEREL HABERLER Nisan karı etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.