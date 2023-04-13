Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 3 ayda 75 bin yolcuya hizmet verdi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı yılın ilk üç ayında 75 bin 187 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, mart ayında iç hatlarda 21 bin 903 yolcu ağırladı.

Mart ayında 198 uçak iniş kalkış yaparken, havalimanındaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 154 ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında havalimanında 75 bin 187 yolcuya hizmet verilirken, 569 ton yük taşınıp 617 uçak iniş kalkış yaptı.



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