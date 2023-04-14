Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için mevlit okutuldu

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ERZİNCAN (AA) - Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve başbakanlardan Yıldırım Akbulut için vefatının ikinci yılında memleketi Erzincan'da mevlit okutuldu.

Akbulut'un vefatının ikinci yılında Terzibaba Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit okunması ve Akbulut için dua edilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Mehmet Makas, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Erzincan'da 1935 yılında dünyaya gelen Akbulut, 86 yıllık hayatına başbakanlık, TBMM başkanlığı ve milletvekilliği ile uzun soluklu siyasi mücadele sığdırmış, 14 Nisan 2021’de tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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