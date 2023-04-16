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Erzincan'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

AA

Erzincan'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekiplerinin hırsızlık yaparken suçüstü yakaladığı cezaevi firarisi şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı 3 ayrı iş yerinden değişik markalarda gıda maddesi, içki ve para çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Hırsızın yakalanması için kurulan özel ekip, bölgede bulunan 1100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan inceleme sonrası eşkali belirlenen hırsızlık şüphelisi Kenan K'yi takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Büro amirliği ile gece bekçilerinden oluşan özel ekip, şüphelinin geliş ve gidiş istikametini belirleyerek bir hafta takip etti.

Takip sonucu Kenan K, Karaağaç Mahallesi Buğday Meydanı'ndaki bir iş yerinden yüzü maskeli şekilde hırsızlık yapmak istediği sırada suçüstü yakalandı.

Zanlının yapılan üst ve ev aramasında hırsızlıktan elde ettiği değerlendirilen çok sayıda sigara ile çanta, eldiven ve bere ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde ise 11 Mart 2023'te hükümlü olduğu cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan K, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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