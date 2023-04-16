Erzincanlılar oruçlarını "ekşisu" ile açıyor

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da vatandaşlar oruçlarını, mesire alanındaki çeşmelerden akan ve yörede "ekşisu" olarak adlandırılan doğal maden suyu ile açıyor.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesine ait Ekşisu Mesire Alanındaki çeşmelerden akan "ekşisu" olarak adlandırılan doğal maden suyu iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Özellikle hazmı kolaylaştırması ve vücuttaki mineral ile tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle vatandaşlar bu suya ramazanda da büyük ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar mesire alanına gelerek, suyu şişe ve bidonlara doldurarak evlerine götürüyor.

Ersevenler Mahallesi muhtarı Muharrem Bal, AA muhabirine, doğal maden suyunun bulunmaz bir nimet olduğunu, mesire alanının da hep ilgi gördüğünü söyledi.

Özellikle ramazanda doğal maden suyunu insanların tüketmelerini öneren Bal, "Eskiden sadece iki çeşme vardı. Uzun kuyruklar oluyor ve kavga çıkıyordu. Allah razı olsun belediye başkanımız çeşme sayısını artırdı. Şimdi ise çok güzel oldu. Ekşisu ramazanda bulunmaz bir nimet. Ekşisu aynı zamanda Erzincan’ın simgesi demek. Allah yaptırandan ve yapandan razı olsun." dedi.

Çocukluğundan bu yana sudan fayda gördüğünü dile getiren Onur Uluçınar da "Ekşisu olmadan iftarımızı ve sahurumuzu yapmıyoruz. Kesinlikle sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor." diye konuştu.

Yusuf Kılıç da maden suyunun insan sağlığına iyi geldiğini belirterek, "Hazmı kolaylaştırıyor. Böbrek de bulunan taşı söküp atıyor. Olmazsa olmazımız, içen biliyor. Suyumuz şifalıdır." ifadesini kullandı.

Samsun'dan gelen Zühre İnci ise bu suyun ramazanda sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığın belirtti.

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