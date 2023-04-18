Erzincan'da köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler yuvalarına dönüyor

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ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da 20 yıldır Karasu Nehri yakınlarındaki Binkoç köyü Ada mezrasına yuva yapan leylekler, bu sene de ilkbaharda mezraya gelmeye başladı.

Ada mezrasındaki elektrik ve aydınlatma direklerinin birçoğuna yuva yapan leylekler, köy sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler, ilkbahar ve yazı Ada mezrasında geçirdikten sonra sonbaharda sıcak bölgelere göç edecek.

Köy sakinlerinden Fikriye Gülmez, AA muhabirine, çok sayıda leyleğin, ilkbaharla birlikte daha önce yuva yaptıkları elektrik direklerine yerleşmeye başladığını söyledi.

Bölgede leylek sayısının giderek arttığını belirten Gülmez, "Her geçen gün çoğaldılar ve nerdeyse her direğe bir yuva yaptılar." dedi.

- "Köylü olarak sürekli gözlerimiz leyleklerimizde"

Leyleklerin köye gelmesinin hasretle beklendiğini vurgulayan Gülmez, şöyle devam etti:

"Bahar aylarında geldiklerinde sanki çocuklarımız gelmiş gibi seviniyoruz. Köylü olarak sürekli gözlerimiz leyleklerimizde. Evimizin camlarını açıp onları seyrediyoruz. Leyleklerin gelişi ile birlikte baharın da geldiğini anlıyoruz."

Vatandaşlardan İmam Korkmaz da yaşadıkları yerin "leylekler köyü" olarak bilindiğini söyledi.

Korkmaz, "Bir leylek 20 yıl önce buraya gelip yuva yaptıktan sonra diğer leylekler de peş peşe gelmeye başladı. Burayı tercih etmelerindeki en önemli etken, insanların leyleklere iyi davranmasıdır. Karasu Nehri ile sazlık alanları da beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan ise bölgenin içinde barındırdığı sulak alan ve nehirlerle yaban hayatı için önemli bir yaşam kaynağı olduğunu belirtti.

Karasu Nehri’nin kuşların barınmaları, beslenmeleri ve üremeleri için önemli olduğunu belirten Civan, doğa fotoğrafçıları için burasının güzel fırsatlar sunduğunu söyledi.

Civan, şunları kaydetti:

"Özellikle leylekler, köylülerin de sahip çıkmasıyla burada bulunan birçok elektrik direğine yuva yapmış durumda. Burada yaşamlarını rahatlıkla sürdürüp yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç ediyorlar. Bölgede bulunan Ekşisu Sazlığımız da 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa tutkunu arkadaşlarımıza burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum."

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