Erzincan’da ayağı korkuluk demirlerine saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bahçe korkuluk demirlerine ayağı saplanan ev kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı'nda bir apartmanın ikinci katında oturan Y.A'ya ait British Shorthair melezi ev kedisi, balkondan atladığı sırada arka ayağı, bahçe duvarı üzerinde bulunan demir korkuluklara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi, demir korkulukları keserek kurtardı.

Ayağına saplanan demir korkuluk ile belediye veteriner ekipleri gözetiminde itfaiye aracına alınan kedi, kentte bulunan özel bir veteriner kliniğine götürülerek ameliyata alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.