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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen iftar yemeğinde konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen iftar yemeğinde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Sanki bu seçim bizim seçimimiz değil Amerika'nın seçimi. Sanki bu seçim bizim seçimimiz değil Avrupa'nın seçimi. Dünya Türkiye'deki seçimi konuşuyor. Niye çok konuşuyorlar bizi çok sevdiklerinden mi? Çok düşündüklerinden mi? Elbette değil." dedi.

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından bir salonda düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde konuşan Yıldırım, Erzincan'da 2002 yılından beri ulaşımdan sağlığa birçok alanda yatırım yapıldığını anımsattı.

Yıldırım, seçimin önemine değinerek, Türkiye'nin yeni yüzyılını seçmeye hazırlandığını söyledi.

Yabancı ülkelerin seçimi yakından takip ettiğine vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sanki bu seçim bizim seçimimiz değil Amerika'nın seçimi. Sanki bu seçim bizim seçimimiz değil Avrupa'nın seçimi. Dünya Türkiye'deki seçimi konuşuyor. Niye çok konuşuyorlar bizi çok sevdiklerinden mi? Çok düşündüklerinden mi? Elbette değil. Bu seçimde Kandil'den, dağdan diğer adaya açık destek verin diye çağrı geliyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur; yıllarca uğruna 40 bin şehit verdiğimiz vatanımızın bölünmez tehdididir, terörü meşrulaştırmaktır. Terörü meşrulaştırmak şehitlerimizin ruhunu inciten en kötü bir karardır. Onun için bu seçimde yerli ve milli, bu seçimde teröre karşı, vatanıyla milletiyle bölünmez bütünlüğü savunan Türkiye'nin yeni yüz yılını seçmeye hazır mısınız?"

Yıldırım, ABD ile diğer emperyalist ülkelerin Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ekibini alaşağı etmek için gayret ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin yıllarca dayatmalara maruz bırakıldığını hatırlatan Yıldırım, "Dayatmalar vesayetler darbe girişimleri, hiçbirinden de sonuç elde edemediler. Bu sefer açıkça şunu ortaya koydular ortaya koydukları şey; 'Biz darbeyle Türkiye'de istediğimizi yapamıyoruz. O halde terör örgütlerini Suriye'de destekleyelim, onlara silah verelim, onlara mühimmat verelim. Türkiye'yi sıkıştıralım. Diğer yandan da muhalefete destek verelim. Böylece iktidardan Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim. Bölgedeki emelimize amacımıza erişelim.' olay budur." diye konuştu.

Sıradan bir seçime girilmediğinin altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu seçimde ülkemizin bekası geleceği, toprak bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği sandığa gelecek. Ayrıca bölücülerin, FETÖ'cülerin hararetle desteklediği bir seçimle de karşı karşıya kalacağız. Bu seçimi bu millet yapacak, en iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum. İstiklal için güven için yapılacak seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İftar programına AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile kentteki kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve partililer katıldı.

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