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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da bayramlaşma töreninde konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da bayramlaşma töreninde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Terörü yeniden hortlatmaya çalışanlar var, buna karşı uyanık olmamız gerekiyor. Terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlar var. Dış mihraklar var. Bunlara karşı dikkatli olacağız." dedi.

Yıldırım, Erzincan Belediyesince, belediye binasında protokol ve vatandaşlarla düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde, Erzincanlı hemşehrilerinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden çok daha önce aynı felaketi yaşadığını söyledi.

Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı günler olduğunu belirten Yıldırım, mutlulukların paylaşıldıkça arttığını, acıların ise paylaştıkça azaldığını aktardı.

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Yıldırım, "Ama öyle büyük bir milletin sahibiyiz ki nerede bir sorun var, nerede bir felaket var, yediden yetmişe herkes elinde ne imkanı varsa yardım için koşuşturuyor. Bunu Kahramanmaraş'ta, Adıyaman’da, Hatay’da, Gaziantep’te, Adana’da, Urfa’da, Kilis’te ve Osmaniye’de gördük. Bugün 81 ilin valisi deprem bölgesinde ve orada depremzede kardeşlerimizle vakit geçiriyor, onların dertlerine derman oluyor." dedi.

- "Bugün terör Türkiye gündeminin en aşağı sıralarında"

Terörle mücadelede karalılık vurgusu yapan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bir yandan terörle mücadele veriyor. Terörle mücadelede çok şehitlerimiz oldu ama bugün terör Türkiye gündeminin en aşağı sıralarında. Başbakan olarak ilan edildiğimde ilk sözüm 'terörü Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız' oldu, çıkardık mı? Ama gördüğüm bir tehlikeyi sizinle paylaşacağım. Terörü yeniden hortlatmaya çalışanlar var, buna karşı uyanık olmamız gerekiyor. Terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlar var, dış mihraklar var. Bunlara karşı dikkatli olacağız. Büyük bedel ödedik, tekrar bedel ödemek istemiyoruz, enerjimizi buralarda yok etmek istemiyoruz. Enerjimizi yeni yüzyılda, yeni hizmetler, yeni projeler, yeni istihdamlar için harcayacağız."

Yıldırım, Türkiye’nin güven ve istikrarla yoluna devam edeceğini belirterek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin Erzincan ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 100 yıl önce emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Cumhuriyetimize, vatanımıza, bayrağımıza, toprağımıza, milletimize zarar verecek hiçbir harekete asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ne diyoruz, 'tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet'. Bu doğrultuda emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz.” diye konuştu.

Programa Erzincan Vali Vekili Yunus Emre Temel, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, CHP Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmalar sonrası törene katılanlarla bayramlaşan Yıldırım, Refahiye ilçesindeki bayramlaşma programına geçti.


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