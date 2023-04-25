TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Sarıgül'den AA'ya ziyaret

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ERZİNCAN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Anadolu Ajansı (AA) Erzincan Bürosunu ziyaret etti.

Bürodaki AA muhabirleriyle görüşen Sarıgül, "Anadolu Ajansı, Türkiye'nin her noktasında, her yerinde İletişim Başkanlığına bağlı olarak çalışıyor. İlginize alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz Erzincan'ın haberlerini güzel bir şekilde yansıtıyorsunuz. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.



Sarıgül, gün içinde kentteki basın mensuplarını ziyaret edecek.

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