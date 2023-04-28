Erzincan'da kadroya geçen 86 memur yemin etti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan sözleşmeli 86 kişi, düzenlenen yemin töreniyle memur kadrosuna geçiş yaptı.

Yemin merasimi kapsamında memurluğa hak kazananlar için Erzincan Kız öğrenci Yurdu Konferans salonunda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, burada yaptığı konuşmada, bünyelerinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mumcu, "Bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılar dilerim. Hizmet süresi dolarak emekli olan personelimize de bundan sonraki yaşantılarında başarılar dilerim." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bölgeye giderek arama kurtarma faaliyetlerine katılan personele teşekkür belgesi verilen programda, emekli olan personele ise plaket takdim edildi.



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