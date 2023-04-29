Erzincan'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentte ve çevresinde, hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Nisan sonunda köylerde sabah uyanan vatandaşlar yağan kar karşısında şaşkına döndü.
Erzincan- Gümüşhane kara yolu geçişindeki Yeşilyurt köyünde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Köylülerden Levent Alkan, AA muhabirine, nisan ayının son günlerinde karla uyanmalarına şaşırdıklarını ifade etti.