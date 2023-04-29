Erzincan'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



Kentte ve çevresinde, hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Nisan sonunda köylerde sabah uyanan vatandaşlar yağan kar karşısında şaşkına döndü.

Erzincan- Gümüşhane kara yolu geçişindeki Yeşilyurt köyünde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Köylülerden Levent Alkan, AA muhabirine, nisan ayının son günlerinde karla uyanmalarına şaşırdıklarını ifade etti.

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