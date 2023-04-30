Erzincan'da evlerinde kombi bacasından sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir evde kombi bacasından sızan doğal gazdan etkilenen 5 kişi tedaviye alındı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan M.A. (55), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu eve gelen sağlık ekipleri, M.A'nın yanı sıra N.A. (50), Ö.A. (21), M.K.A. (28) ve E.A'nın (15) kombi bacasından sızan gazdan etkilendiklerini belirledi.

İlk müdahalelerinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aile fertleri burada tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.