Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, bir araç içerisinde kimliksiz yabancı kişilerin olduğu ihbarı üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede tespit ettikleri şüpheli aracı, Ketenciler mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan G.İ. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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