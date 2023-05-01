Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 01-27 Nisan'da "Uyuşturucu madde ticareti" ile "Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamda söz konusu tarihlerde 17 ayrı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına alana ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4 zanlı tutuklandı.



Ayrıca operasyonlarda "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 19 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.



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