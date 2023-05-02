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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Erzincan'da konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Erzincan'da konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Güzel bir söz vardır 'Yanlış sollama hayat götürür, yanlış oylama zulme düşürür' diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin zulme, karanlığa ve geçmişe geri dönmemesi için doğru tercihlerde bulunmamız lazım." dedi.

Yılmaz, AK Parti Erzincan İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan seçim ofisi önünde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin milletin seçimi olduğunu söyledi.

Erzincan'ın ve Türkiye'nin daha güzel olması için doğru tercihlerde bulunulması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Güzel bir söz vardır 'Yanlış sollama hayat götürür, yanlış oylama zulme düşürür' diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin zulme, karanlığa ve geçmişe geri dönmemesi için doğru tercihlerde bulunmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaderin gayrete aşık olduğunu dile getiren Yılmaz, Erzincanlıların gayret etmesi ve çalışması halinde daha önce olduğu gibi 2 milletvekilini Meclise göndereceklerini söyledi.

Ülkede istikrarın önemini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz istikrar istiyoruz. Niçin istikrar istiyoruz? Yatırım gelmesi, ülkenin güçlenmesi ve halkın daha zengin olması için mutlaka istikrar şart. O halde sandığa gittiğimizde mutlaka ve mutlaka istikrarın devamı doğrultusunda karar vermemiz lazım. İstikrar varsa, yarın önünü görebiliyorsan, yarının ne olacağını biliyorsan, o zaman yatırım yaparsın. Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik, işsizliği azaltmanın yolu da istikrardan geçiyor. İstikrar varsa yatırım yapılır. Yatırım yapılırsa fabrikalar kurulur. Fabrikalar kurulursa işsizlik azalır. Dolayısıyla yarın sandığa gittiğinizde karar vermeniz gereken husus istikrar ve güvenin devamı doğrultusunda."

Ailenin önemini vurgulayan Yılmaz, "Türk toplumunun değerleri ailedir. Yarın sandığa gittiğimizde değerlerimizi korumak mı istiyoruz, yoksa değerlerimizin savrulmasını önemsenmemesini mi istiyoruz? O doğrultuda karar vermemiz lazım." dedi.

- "Ama bu dokuzlu masa, kimisi de masa demiyor maşa diyor"

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah için bu altılı masa mı? Yedili masa mı? Dokuzlu masa mı? Herkes bir şey söylüyor. Ama bu dokuzlu masa, kimisi de masa demiyor 'maşa' diyor. Çünkü dış güçlerin oyunu olduğunu söylüyor. Ona nereden geldi? Bunu söyleyen de o kadar yanlış düşünmüyor. ABD Başkanı Biden, 'Biz darbeyle Tayyip Erdoğan'ı götüremedik ama bundan sonra seçimle götürmemiz lazım, muhalefete de destek vermemiz lazım' diyor. Şimdi bu 7'li masa 9'lu masa bir araya gelip de 21 ayda bir adayı belirleyemeyenlerin Türkiye'yi yönetme kapasitesi ve gücü de yoktur. Dolayısıyla değerlerimizi korumak mı istiyoruz o halde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tercih etmemiz lazım."

AK Parti döneminde vatandaşa çok şeyler kazandırıldığını anlatan Yılmaz, bu millete kazandırılan şeylerin en başında öz güven geldiğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman ise İsmet Yılmaz'ın bakanlıkları döneminde Erzincan ve Türkiye'ye önemli kazanımları olduğunu belirterek, "14 Mayıs seçimi sadece adayların seçimi değil, hepimizin ve ülkemizin seçimi. Onun için bu seçimler çok önemli. Dostluğun, kardeşliğin ve hoşgörünün şehrinde Erzincan'da kardeşlik içinde alışılmış olduğu gibi biz 2-0 kazanacağız. Ebetteki dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli desteklerimizi de vereceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, partisinin il ve ilçe yönetimiyle beraber Vakıflar İşhanı'ndaki esnafı ziyaret ederek, destek isteyip sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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