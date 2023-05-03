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Erzincan'da aranan 77 şüpheli ile 50 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Erzincan'da aranan 77 şüpheli ile 50 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da nisan ayında polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheli ile 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, nisan ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheli gözaltına alındı, 780 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda ise yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 23 bin 483 araçtan 330 sürücü ile 903 plakaya ceza kesti, 91 aracı da trafikten men etti.

Uygulamalarda, 7 kesici alet, 73 kilogram tütün, 3 gram eroin, 551 yasaklı yayın, 764 paket kaçak sigara, 169 uyuşturucu hap, 20 kaçak puro, 52,06 gram sentetik uyuşturucu, 38,07 gram esrar, 0,36 gram skunk, 31 sentetik ecza, 1,198 gram afyon sakızı ve 77 bin 835 makaron ele geçirildi.

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