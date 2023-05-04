Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, düzensiz göçmenlere yönelik kent genelindeki uygulamaları sürüyor.

Ekipler, uygulama kapsamında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, yaşı küçük Afganistan uyruklu iki kişiyi tespit eden ve koruma altına alan ekipler, araç sürücüsü F.E. ile yanındaki B.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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