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Erzincan'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

AA

Erzincan'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gürsel Altunay'ın (50) kullandığı 61 AEN 773 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan Geçidi'nde Halis S. (28) idaresindeki 04 AAS 065 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel Altunay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Halis S. (28), Tunahan A. (10) ve Mehmet S. (60) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halis S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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