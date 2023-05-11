Erzincan'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, dedektör köpek "Hera" ile yaptığı aramada, otobüsün tavanında 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili Ö.C. gözaltına alındı.

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